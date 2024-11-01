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Joseph Marr de Berlín convierte azúcar en esculturas impresionantes y todo el mundo termina lamiéndolas [ENG]  

Joseph Marr de Berlín convierte azúcar en esculturas impresionantes y todo el mundo termina lamiéndolas.

| etiquetas: joseph marr , esculturas de azúcar , hepatitis
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2 comentarios
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Zarangollo #1 Zarangollo
hepatitis?
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#2 Sacapuntas *
#1 O peor si les pones salsas por encima. :-P
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menéame