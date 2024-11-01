edición general
Josep M. Mainat rompe con ERC: "Me gusta Orriols cuando habla de independencia" (CAT)

El productor audiovisual, cantante, exmiembro de La Trinca y divulgador científico Josep Maria Mainat ha roto su relación con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "No me he dado de baja. Dije que rompería el carnet, pero como era de plástico no se puede romper"

Este es un mala pieza. Quedó de bueno porque se casó con una más mala pieza que él que le intentó asesinar. Pero es un empresaurio que tira recto sin mirar a quién pisa para conseguir sus objetivos de empresa, y le metía los cuernos a la mujer como un poseso. El intento de asesinato le ha permitido hacer un lavado de imagen, pero a la vista está en las ideas islamófobas que tiene y su ideario de extrema derecha.

Pasar de ERC que es de izquierda izquierdista, a una Aliança Catalana que es extrema derecha radical, solo demuestra que es un veleta que se mueve al mejor viento. Que verguenza. Es una especie de Ramón Tamames de pandereta.
#3 Es un "Dios los cría y ellos se juntan." de manual.
Me sorprende que haya aun gente que se crea la engañifa de la independencia/nacionalismos. No salen a la calle? La identidad cultural ya no existe, la lengua en estado critico, y el gobierno pertenece a organizaciones supranacionales. Solo se puede entender por décadas de educación dirigida a crear automatas en vez de seres humanos críticos
El chiste es que este señor simpatizara con un partido de izquierdas
¿Cuándo habla de "remigración" también te gusta?
Otro millonario con tendencias ultraderechistas. 0 unidades de sorpresa.
Que le den por el culo.
