José Ramón Mateu, el concejal de Vox que ha comprado un trocito de montaña: "No es verdad que pida dinero. Pero si te pides una cerveza te la cobro" Jose Ramón Mateu añade a casi todos sus mensajes un emoji de una bicicleta y otro de un corazón rojo. Está exhausto. En una semana ha atendido a medios de comunicación locales

Emprendedores de toda la vida
No se puede ser peor persona.

Si a vosotros os va alguien a visitar a vuestra casa ¿Le cobráis por darle una cerveza?
Los que lo hacen son muy ruines.

Y sí, todos los hosteleros son mala gente, como se demuestra en las condiciones laborales que ofrecen.
Otro político emprendedor incomprendido por la trabas burocráticas y legales para montarse un chiringuito
Gran emprendedor.
Ejemplo y referente de Occidente.
