José Ramón Mateu, el concejal de Vox que ha comprado un trocito de montaña: "No es verdad que pida dinero. Pero si te pides una cerveza te la cobro" Jose Ramón Mateu añade a casi todos sus mensajes un emoji de una bicicleta y otro de un corazón rojo. Está exhausto. En una semana ha atendido a medios de comunicación locales