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José María Sánchez: juez, catedrático y rey de la pendencia parlamentaria

José María Sánchez: juez, catedrático y rey de la pendencia parlamentaria

(Visible en modo lectura). El diputado de Vox, que tuvo un fugaz cargo en el primer Gobierno de Aznar, ejemplifica la degradación del ambiente parlamentario

| etiquetas: josé maría sánchez , juez , catedrático , rey , pendencia
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5 comentarios
5 1 1 K 77 politica
josde #4 josde
Se puede leer perfectamente, con Firefox.
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Dene #1 Dene
Facha a calzón quitao
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Mesto #2 Mesto
No se puede leer ni en modo lectura.  media
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#2 Claro que se puede  media
1 K 27
Mesto #5 Mesto *
#3 El “paga y continúa leyendo” viene más abajo.
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menéame