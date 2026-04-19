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José María Sánchez: juez, catedrático y rey de la pendencia parlamentaria
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. El diputado de Vox, que tuvo un fugaz cargo en el primer Gobierno de Aznar, ejemplifica la degradación del ambiente parlamentario
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josé maría sánchez
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#4
josde
Se puede leer perfectamente, con Firefox.
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#1
Dene
Facha a calzón quitao
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#2
Mesto
No se puede leer ni en modo lectura.
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#3
aPedirAlMetro
#2
Claro que se puede
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#5
Mesto
*
#3
El “paga y continúa leyendo” viene más abajo.
0
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