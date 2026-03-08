·
28
meneos
26
clics
José Manuel Albares: “Esta guerra afecta mucho más a Europa que a su promotor, que no informó ni preguntó”
El ministro de Exteriores reclama “una voz más contundente” a la UE y advierte del riesgo de escalada de precios y una crisis de refugiados peor que la de 2015
|
etiquetas
:
guerra
,
irán
,
crisis
23
5
0
K
234
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
jonolulu
Como la de Ucrania, en donde EEUU llevaba tiempo agitando el avispero
9
K
137
#3
guillersk
#1
pobre pootin, se vio obligado a invadir, es una victima
3
K
35
#4
unaqueviene
#3
viendo como los yankis atacan Irán desde las bases de sus países vecinos Putin hizo lo correcto para defender a sus ciudadanos de los ataques enemigos
4
K
31
#6
Onaj
*
#4
Anda, apología de la guerra y defensa de cientos de miles de asesinatos.
Qué asco de comentario. Voy a vomitar un poco antes de ponerte en el ignore.
1
K
25
#8
manbobi
#6
Hombre! Has vuelto a recuperar tu nombre! Ya era hora.
1
K
26
#5
Onaj
*
#3
¿No te has enterado? Se vengó obligando a Israel y EEUU a atacar a Irán.
Es que son un meme.
0
K
14
#12
wachington
#5
El meme eres tú que vives en un mundo en blanco y negro.
Se puede estar contra la invasión de Ucrania, el genocidio palestino y el ataque a Irán.
Los que defendéis unos ataques y condenáis los otros hacéis unas cuadraturas del círculo muy curiosas.
Y esto aplica para los fascistas rusos y los fascistas israelo-estadounidenses.
0
K
11
#7
Edheo
#3
Putin, no es ninguna víctima, y obviamente un agresor impúdico, que al igual que Trump, ha violado el derecho internacional.
Aún así, como siempre digo... exactamente lo mismo ha hecho EEUU en Ucrania, que hizo Rusia, en Cuba... para provocar que aún a dia de hoy, Cuba siga sufriendo los estragos de una acción que sucedió hace décadas, en sus pieles, bajo un señalamiento a su gobierno, que realmente obedece a meros intereses de EEUU, y que de algún modo.... a nivel comparativo, siempre se…
» ver todo el comentario
0
K
7
#9
manbobi
#1
De hecho ya lo explicó Condoleezza y estaba planificado y descrito en un informe de Rand, cómo no era bien visto que Alemania tuviera buena relación y un compromiso de suministro de gas barato con Rusia... Lo que ha venido después pues eso.
0
K
13
#10
wachington
#1
Claro, por eso Putin llevó el caso a la ONU.
La agresión de EEUU a Irán es la misma que la de Rusia a Ucrania.
La diferencia está en que EEUU ni Israel tienen la intención de quedarse con Irán por lo que bombardean mucho más.
Pero en ambos casos la ilegitimidad es clara por parte de los que iniciaron la guerra.
0
K
11
#11
Priorat
#1
Podemos agitar lo que queramos, que la que decidió invadir Ucrania fue Rusia. Y si, igual que la de Ucrania que si, que por supuesto la invasión de Ucrania por parte de Rusia es culpa de EE.UU. Por supuestísimo.
Que pena que dais.
0
K
13
#13
tul
*
#11
mentira, decidió proteger a la población rusofona de los nazis pagados por occidente que los estaban asesinando día si y día tb. Tu das ascazo btw
1
K
23
#2
JoseRvValjean
*
Solo hay que coger el coche hoy e ir a la gasolinera, debemos pedir cuentas a los promotores de la guerra y a sus lacayos en España
0
K
15
#14
unaqueviene
claro que sí, guapi
Rápido al ignore, no sea que me digan que me han engañado, que eso lo llevo fatal porque quedo de tontolculo por no haberlo visto antes
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
