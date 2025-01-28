·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8927
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
4392
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
5665
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
3115
clics
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?
3086
clics
Trump sobre la decoración de la Casa Blanca: “No se puede imitar el oro, esto no es material del Home Depot” Resulta que en realidad sí era del Home Depot [ENG]
más votadas
432
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón
450
Nueva revelación sobre el Virgen del Rocío: "El jefe de servicio de Radiodiagnóstico ha sido la cabeza de turco de una situación que él mismo estaba denunciando"
442
Una trabajadora del Virgen del Rocío denuncia que hay "pacientes con sangre oculta en heces que llevan más de un año esperando una colonoscopia"
662
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
314
Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria de Sevilla sancionado por sus fraudes a inquilinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
37
clics
José M. Hill Prados, el 'pederasta del Raval', denunciado de nuevo por abusar de un becario
El denunciante es un joven de poco más de 20 años que trabajó como recadero en la empresa GESTLIFE, una clínica de gestación subrogada de Barcelona.
|
etiquetas
:
pederastia
,
agresión sexual
,
justicia
,
barcelona
7
2
0
K
91
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
91
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
strike5000
Estos curas están desatados y... ¡oh, wait!
0
K
11
#1
cangancho
Relacionado:
www.meneame.net/story/quien-maneja-gestlife
www.meneame.net/story/gestlife-contratos-irregulares-vigilancia-extrem
www.meneame.net/story/demanda-contra-marea-investigar-vientres-alquile
0
K
7
#3
Kuruñes3.0
Bueno a ver... 20 tacos ya le puedes partir los morros al pervertidos...
0
K
7
#4
tobruk1234
#3
Tio, ultimamente no lees mucho las noticias verdad. Decano de la universidad de oviedo poniendo un escrito que no se dan notas a los padres ni reuniones con ellos, que los estudiantes son ya mayorcitos, y no es el unico decano que ya las ha tenido con los papas. Ahora los de 20 son los 15 de hace 20 ó 30 años y cada generacion siguiente mas infantil que la anterior. Es triste pero es una realidad
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/quien-maneja-gestlife
www.meneame.net/story/gestlife-contratos-irregulares-vigilancia-extrem
www.meneame.net/story/demanda-contra-marea-investigar-vientres-alquile