José M. Hill Prados, el 'pederasta del Raval', denunciado de nuevo por abusar de un becario

El denunciante es un joven de poco más de 20 años que trabajó como recadero en la empresa GESTLIFE, una clínica de gestación subrogada de Barcelona.

strike5000 #2 strike5000
Estos curas están desatados y... ¡oh, wait!
#3 Kuruñes3.0
Bueno a ver... 20 tacos ya le puedes partir los morros al pervertidos...
#4 tobruk1234
#3 Tio, ultimamente no lees mucho las noticias verdad. Decano de la universidad de oviedo poniendo un escrito que no se dan notas a los padres ni reuniones con ellos, que los estudiantes son ya mayorcitos, y no es el unico decano que ya las ha tenido con los papas. Ahora los de 20 son los 15 de hace 20 ó 30 años y cada generacion siguiente mas infantil que la anterior. Es triste pero es una realidad
