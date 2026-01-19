edición general
José Joaquín de Ferrer y Cafranga, ¿una vida imaginada? (1763-1818)

En el año 1858 una eminencia literaria como Antonio Alcalá-Galiano escribía, por encargo de Joaquín María de Ferrer y Cafranga, hermano de José Joaquín, una obra titulada “Biografía del astrónomo español Don José Joaquín de Ferrer y Cafranga”. Desde ese momento ese texto se convirtió en el hilo del que ha tirado cualquiera que haya dedicado atención al eminente astrónomo, dando por bueno y verídico todo lo que Antonio Alcalá-Galiano escribió en esa primera biografía de tan importante personaje.

