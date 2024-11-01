José Antonio Kast

edición general
Es el menor de los diez hijos de Michael Kast Schindele —que fue militante del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, también conocido como Partido Nazi, en el que se inscribió en 1942—[17][18][19] y Olga Rist Hagspiel, inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en los años 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial.[20] Sus hermanos mayores son: Michael (exministro de Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet). Apoyó la opción «Sí», que buscaba la continuidad del entonces dictador Augusto Pinochet en la presidencia de la República

Torrezzno #2 Torrezzno
¿En que quedamos uno es nazi o se hace? xD
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Joder, como anda el patio...
tul #4 tul
si fuera consecuente hace tiempo que se hubiera gaseado a si mismo xD
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Nació con el gen nazzi RXzz :troll:
#5 guillersk
Lloros y más lloros
