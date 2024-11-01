José Antonio Kast

Es el menor de los diez hijos de Michael Kast Schindele —que fue militante del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, también conocido como Partido Nazi, en el que se inscribió en 1942—[17][18][19] y Olga Rist Hagspiel, inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en los años 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial.[20] Sus hermanos mayores son: Michael (exministro de Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet). Apoyó la opción «Sí», que buscaba la continuidad del entonces dictador Augusto Pinochet en la presidencia de la República