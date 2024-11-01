La Jornada de transferencia "Catalunya Barreja" pone en valor la inmigración, la diversidad y el mestizaje como hechos constitutivos de la sociedad catalana (CAT)

En un contexto europeo de preguntas sobre la inmigración, la investigación sobre diversidad y cohesión social es más necesaria que ahora. El pasado mes de diciembre, el grupo de investigación INMIX de la UAB va a organizar una jornada para traslladar a la sociedad los resultados de todos los estudios sobre inmigración, mestissatge i convivència a Catalunya, y para obrir un debate amplio entre académicos, administraciones y organizaciones cívicas.