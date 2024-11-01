Jorge Sequera: «Hay una gentrificación plataformizada que tiene una lógica de clase muy clara»

Hay dos figuras que a primera vista no tienen nada que ver: por un lado el trabajador transnacional digital, lo que los medios llaman nómada digital o expat, que representa ese modelo de trabajo en remoto, flexible, supuestamente autónomo. Y por otro los migrantes que trabajan en sectores dependientes de plataforma: repartidores, trabajadoras de cuidados, conductores de VTC. Dos sujetos que comparten la ciudad pero que claramente no la habitan del mismo modo.
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Hay quien lo llama capitalismo de plataformas como un nuevo régimen de acumulación. Yo prefiero decir que no es una ruptura con las ciudades fordistas o postfordistas, sino más bien una capa nueva que se superpone a las anteriores. La fábrica no desaparece; la plataforma se le añade encima.
Y la diferencia central es que este modelo no requiere invertir en infraestructuras propias. Uber no construye carreteras; las usa. Las plataformas de reparto
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