Jorge Sequera: «Hay una gentrificación plataformizada que tiene una lógica de clase muy clara»

Hay dos figuras que a primera vista no tienen nada que ver: por un lado el trabajador transnacional digital, lo que los medios llaman nómada digital o expat, que representa ese modelo de trabajo en remoto, flexible, supuestamente autónomo. Y por otro los migrantes que trabajan en sectores dependientes de plataforma: repartidores, trabajadoras de cuidados, conductores de VTC. Dos sujetos que comparten la ciudad pero que claramente no la habitan del mismo modo.