4
meneos
242
clics
Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
El presentador no ha tenido ningún reparo en hablar sobre la intervención quirúrgica a la que se ha sometido para rejuvenecer su rostro
jorge javier vázquez
,
cara
3
1
6
K
8
actualidad
9 comentarios
3
1
6
K
8
actualidad
#2
Leon_Bocanegra
Madre de dios, menudo destrozo le han hecho en la cara.
3
K
46
#3
plutanasio
Se parece al tío aquel que tenía cientos de operaciones para parecerse a kent.
Bueno esto confirma que tiene una enfermedad.
1
K
16
#5
Supercinexin
No sé en qué momento alguien puede llegar a pensar, con la cara normal de persona normal que ya tenía antes, que es supernecesario hacerse ese tipo de operaciones quirúrgicas.
0
K
16
#6
fareway
Según catálogo le prometieron ser George Michael...
1
K
16
#1
Priorat
Entiendo que el de la derecha es el operado, porque si no le han desgraciado la cara.
1
K
15
#4
Banshee2x
#1
El de la derecha es el "original" que creo que algún retoque ya llevaba...
PD: Lo sé por culpa de mi madre que siempre que voy a verla tiene a este señor puesto.
0
K
10
#7
Battlestar
Parece una imagen generada por AI del gigachad que ha salido mal
A ver, que cada uno se haga lo que quiera para sentirse más cómodo consigo mismo, por descontado, pero no sé, yo creo que unas arrugas aquí y allá se ven mejor que una careta de Frankenstein pero bueno.
1
K
14
#8
makinavaja
Cada cual es feliz como quiere.... pero que malo es no saber aceptar la edad que tienes...
0
K
12
#9
Furiano.46
No es él. Es otra persona. Qué jodido tiene que ser no aceptar la edad y creer que esto es algo mejor que lo que tenías
0
K
10
