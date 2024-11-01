edición general
4 meneos
242 clics

Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»  

El presentador no ha tenido ningún reparo en hablar sobre la intervención quirúrgica a la que se ha sometido para rejuvenecer su rostro

| etiquetas: jorge javier vázquez , cara
3 1 6 K 8 actualidad
9 comentarios
3 1 6 K 8 actualidad
#2 Leon_Bocanegra
Madre de dios, menudo destrozo le han hecho en la cara.
3 K 46
plutanasio #3 plutanasio
Se parece al tío aquel que tenía cientos de operaciones para parecerse a kent.

Bueno esto confirma que tiene una enfermedad.
1 K 16
Supercinexin #5 Supercinexin
No sé en qué momento alguien puede llegar a pensar, con la cara normal de persona normal que ya tenía antes, que es supernecesario hacerse ese tipo de operaciones quirúrgicas.
0 K 16
fareway #6 fareway
Según catálogo le prometieron ser George Michael...
1 K 16
Priorat #1 Priorat
Entiendo que el de la derecha es el operado, porque si no le han desgraciado la cara.
1 K 15
#4 Banshee2x
#1 El de la derecha es el "original" que creo que algún retoque ya llevaba...

PD: Lo sé por culpa de mi madre que siempre que voy a verla tiene a este señor puesto. :roll:
0 K 10
Battlestar #7 Battlestar
Parece una imagen generada por AI del gigachad que ha salido mal xD

A ver, que cada uno se haga lo que quiera para sentirse más cómodo consigo mismo, por descontado, pero no sé, yo creo que unas arrugas aquí y allá se ven mejor que una careta de Frankenstein pero bueno.
1 K 14
makinavaja #8 makinavaja
Cada cual es feliz como quiere.... pero que malo es no saber aceptar la edad que tienes...
0 K 12
Furiano.46 #9 Furiano.46
No es él. Es otra persona. Qué jodido tiene que ser no aceptar la edad y creer que esto es algo mejor que lo que tenías
0 K 10

menéame