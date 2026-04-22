Jorge Fernández Díaz, encontrarse a Dios en Las Vegas

Después de más de tres años de decurso judicial, ha empezado el juicio por el llamado caso Kitchen, que no será el único en el que se verán involucrados o acusados los máximos responsables del Ministerio de Interior bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Para el jefe, Fernández Díaz, la Fiscalía solicita 15 años de prisión y 33 de inhabilitación como presunto cerebro de la trama, acusándolo de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
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La que puede ser la mayor traición a la democracia por parte de un gobierno, orquestando una operación mafiosa/político/policial para usar los recursos del estado para encubrir sus crímenes contra el propio estado y contra los españoles. Todos los españoles, incluso aquellos que sabemos quienes son y que no les votamos, pero tenemos que soportar ser gobernados por ellos precisamente por el auto lavado de cara que se hacen ellos mismos desde las instituciones.
Si hubiera habido algo así con un gobierno de izquierdas estarían despellejados en plaza pública.
A la derecha le sucede exactamente todo lo contrario: cada caso de corrupción que se conoce de ellos fuerza a sus votantes a tener que acudir a las urnas, no sea que no saque los suficientes votos y les gobierne la izquierda.