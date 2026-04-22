edición general
9 meneos
27 clics
Jorge Fernández Díaz, encontrarse a Dios en Las Vegas

Jorge Fernández Díaz, encontrarse a Dios en Las Vegas

Después de más de tres años de decurso judicial, ha empezado el juicio por el llamado caso Kitchen, que no será el único en el que se verán involucrados o acusados los máximos responsables del Ministerio de Interior bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Para el jefe, Fernández Díaz, la Fiscalía solicita 15 años de prisión y 33 de inhabilitación como presunto cerebro de la trama, acusándolo de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

| etiquetas: jorge fernández díaz , partido popular , kitchen
8 1 0 K 100 politica
4 comentarios
8 1 0 K 100 politica
Nube_Gris #1 Nube_Gris *
Desde luego, la cobertura que las principales cadenas de Tv. están dando a este asunto es acojonante. Una persona que viera cualquiera de los 3 informativos de la mañana tendría la impresión de que la kitchen fue algo anecdótico, superado incluso por el ficticio rescate de Air Europa.
La que puede ser la mayor traición a la democracia por parte de un gobierno, orquestando una operación mafiosa/político/policial para usar los recursos del estado para encubrir sus crímenes contra el propio estado y contra los españoles. Todos los españoles, incluso aquellos que sabemos quienes son y que no les votamos, pero tenemos que soportar ser gobernados por ellos precisamente por el auto lavado de cara que se hacen ellos mismos desde las instituciones.
3 K 54
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Y todo ello a manos de un tarado por la religión, un imbécil de baba, la "peinetas" del despido en diferido en forma de simulación... personajes a cuál más siniestro y pestilente.
Si hubiera habido algo así con un gobierno de izquierdas estarían despellejados en plaza pública.
2 K 42
Poplíteo #3 Poplíteo
#2 Que pena que Berlanga ya no esté...
1 K 33
Nube_Gris #4 Nube_Gris
#2 Lo más importante que le ocurriría a un gobierno de izquierdas si hubiese actuado así es que automáticamente sus votantes dejarían de darle su apoyo, tanto en las urnas como en las calles.

A la derecha le sucede exactamente todo lo contrario: cada caso de corrupción que se conoce de ellos fuerza a sus votantes a tener que acudir a las urnas, no sea que no saque los suficientes votos y les gobierne la izquierda.
0 K 9

menéame