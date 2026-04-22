Jorge Fernández Díaz, encontrarse a Dios en Las Vegas

Después de más de tres años de decurso judicial, ha empezado el juicio por el llamado caso Kitchen, que no será el único en el que se verán involucrados o acusados los máximos responsables del Ministerio de Interior bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Para el jefe, Fernández Díaz, la Fiscalía solicita 15 años de prisión y 33 de inhabilitación como presunto cerebro de la trama, acusándolo de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.