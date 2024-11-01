edición general
2 meneos
25 clics

Jordi Wild prepara más de un millón de euros para su Dogfight Wild Tournament y lo saca de Barcelona

El creador de contenido Jordi Wild ha confirmado oficialmente que el Dogfight Wild Tournament 4 (DWT4) ya está en marcha y que, por primera vez, se celebrará en Madrid, dejando atrás Cataluña como sede habitual de este evento de artes marciales mixtas y espectáculo. La decisión marca un antes y un después en el formato, que aspira a superar todos los estándares de las ediciones anteriores tanto en organización como en presupuesto.

| etiquetas: jordi wild , dogfight wild tournament , lucha
1 1 4 K 1 ocio
5 comentarios
1 1 4 K 1 ocio
#2 drstrangelove
Claro que pierde dinero. Lo que no te dice es lo que gana por otro lado con publicidad, visualizaciones, fama...
2 K 28
vRom #1 vRom
¿Pero este tío no dice que cada vez que organiza un evento de estos pierde dinero? No perderá tanto...
1 K 16
OCLuis #3 OCLuis
Flipo con el eufemismo "creador de contenido". Es una forma de decir que hay un tipo que habla por internet y que otros le prestan atención, independientemente de lo que hable, de lo que diga o de si se posiciona de un lado u otro; internet es un medio que se presta a que cualquier idea o posición ideológica sea tratada como "contenido".

Yo mismo, por ejemplo, voy a crear ahora mismo contenido, pero no para internet sino para el WC.
0 K 14
reivaj01 #4 reivaj01
#3 Si lo retransmites por twitch matas 2 pájaros de un tiro.
2 K 37
#5 Tailgunner
Lo que le veo a este tìo es que se esfuerza mucho en disimular que lo que le està contando el entrevistado de turno le interesa. Le pone ganas pero se nota mucho que lo que le cuentan o no le interesa o no lo està entendiendo o ambas cosas a la vez.
0 K 6

menéame