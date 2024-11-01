Jordi Wild prepara más de un millón de euros para su Dogfight Wild Tournament y lo saca de Barcelona

El creador de contenido Jordi Wild ha confirmado oficialmente que el Dogfight Wild Tournament 4 (DWT4) ya está en marcha y que, por primera vez, se celebrará en Madrid, dejando atrás Cataluña como sede habitual de este evento de artes marciales mixtas y espectáculo. La decisión marca un antes y un después en el formato, que aspira a superar todos los estándares de las ediciones anteriores tanto en organización como en presupuesto.