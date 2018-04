Jordi Sevilla: la EPA del primer trimestre muestra “que algo no funciona”

El paro ha aumentado, a pesar de la Semana Santa, y el número de ocupados ha descendió a pesar del crecimiento.“La EPA del primer trimestre de 2018 no es buena, es otra llamada de atención. No sólo de que no hay espacio para la complacencia, como nos dijo el Fondo Monetario Internacional, hace unas pocas semanas; sino de que algo no funciona bien en nuestra economía”.Con estas palabras valora el exministro Jordi Sevilla los datos de la Encuesta de Población activa que se ha conocido este jueves