más visitadas
7955
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
9370
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3600
clics
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”
2847
clics
Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3
3101
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
más votadas
642
Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo
542
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
765
La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia
546
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
475
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
Jordi Pujol, ante la Audiencia Nacional: el juicio que reescribe 23 años de poder y fortuna en Catalunya
La Audiencia Nacional inicia hoy lunes un proceso histórico contra Jordi Pujol y su familia por presunta corrupción y patrimonio oculto.
|
etiquetas
:
jordi pujol
,
audiencia nacional
,
poder fortuna
,
cataluña
2
0
0
K
25
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
25
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
#0
No sé si duplicada o muy relacionada.
www.meneame.net/story/audiencia-nacional-decide-juzgar-jordi-pujol-pes
0
K
20
#2
Froku
#1
Yo la cosidero más bien relacionada, pero descaro
0
K
15
#3
HeilHynkel
#2
Como lo consideres, solo te lo comento.
0
K
20
#4
Froku
#3
Perdona, que se me escapo la letra. Iba a poner que ya no me permitía descartar.
0
K
15
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
