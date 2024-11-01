edición general
14 meneos
46 clics
Jordi Pàmias: "La izquierda biempensante actual ha abandonado sus luchas históricas" | Público

Jordi Pàmias: "La izquierda biempensante actual ha abandonado sus luchas históricas" | Público

Hablamos con el doctor en Filología Clásica y catedrático en la UAB, que publica el ensayo 'Les renúncies' (Arcàdia)

| etiquetas: jordi pàmias , izquierda , luchas , históricas
12 2 0 K 140 politica
9 comentarios
12 2 0 K 140 politica
#1 Luiskelele
Ala lo que ha dicho. Menudo facha.
4 K 55
Edheo #7 Edheo
#1 Verdadero rojo, diria yo
0 K 7
Andreham #3 Andreham *
Porque luchar por dos cosas a la vez es imposible.

Que sigan haciéndole la cama al fascismo, que sigan.
2 K 25
GeneWilder #4 GeneWilder *
#3

Hemos caído en la trampa de un debate de tira y afloja, a favor o en contra, sobre cuestiones cada vez más pequeñas, a menudo vinculadas a un calidoscopio de identidades individuales.
1 K 23
RedKanan #5 RedKanan
#4 Porque luchar contra el machismo, el racismo y la LGBTIfobia supone un esfuerzo muy grande para los hombres blancos heterosexuales.
1 K 20
Edheo #8 Edheo
#3 Cuando luchas contra titanes... cada lucha, debe ser sabiamente escogida y medida.... porque quizás ganes alguna batalla, pero las cloacas desmembrarán a podemos... digooo... goliat se comerá a David, y David, no habrá conseguido ganar una lucha que realmente le haga meritorio, de mantenerle al frente de los goliats.
El apoyo y el orgullo de las masas que te defienden, es el verdadero sentido de esas luchas.
Ganarlas todas, ojalá... pero conseguir te apoyen y sostengan, para la siguiente lucha, es el verdadero progreso.
1 K 20
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle *
Bufff...
1 K 20
JuanCarVen #6 JuanCarVen
Ha habido avances sociales:
Dependencia
Baja or paternidad
SMI
Escudo social

Y a casi todos se oponía la derecha o los trata de infrafinanciar.

Estos avances se han impulsado desde la izquierda principalmente, que hay ahora más luchas que antes ws normal, somos una sociedad más diversa.
0 K 12
Edheo #9 Edheo
#6 Y grandes batallas sin abordar, que plagan el descontento popular, que les empuja a populismo
Erradicar la financiación pública de servicios privados
Ley Mordaza
Eliminar aforamientos, para evitar privilegios en las judicaturas
Vincular las pensiones al IPC
Vincular los tramos impositivos al IPC
Y otras muchas causas, que, han quedado relegadas, por idealismos nobles, pero que no calan en el sentir popular.
0 K 7

menéame