comentarios de esta noticia
14
meneos
46
clics
Jordi Pàmias: "La izquierda biempensante actual ha abandonado sus luchas históricas" | Público
Hablamos con el doctor en Filología Clásica y catedrático en la UAB, que publica el ensayo 'Les renúncies' (Arcàdia)
|
etiquetas
:
jordi pàmias
,
izquierda
,
luchas
,
históricas
12
2
0
K
140
politica
9 comentarios
#1
Luiskelele
Ala lo que ha dicho. Menudo facha.
4
K
55
#7
Edheo
#1
Verdadero rojo, diria yo
0
K
7
#3
Andreham
*
Porque luchar por dos cosas a la vez es imposible.
Que sigan haciéndole la cama al fascismo, que sigan.
2
K
25
#4
GeneWilder
*
#3
Hemos caído en la trampa de un debate de tira y afloja, a favor o en contra, sobre cuestiones cada vez más pequeñas, a menudo vinculadas a un calidoscopio de identidades individuales.
1
K
23
#5
RedKanan
#4
Porque luchar contra el machismo, el racismo y la LGBTIfobia supone un esfuerzo muy grande para los hombres blancos heterosexuales.
1
K
20
#8
Edheo
#3
Cuando luchas contra titanes... cada lucha, debe ser sabiamente escogida y medida.... porque quizás ganes alguna batalla, pero las cloacas desmembrarán a podemos... digooo... goliat se comerá a David, y David, no habrá conseguido ganar una lucha que realmente le haga meritorio, de mantenerle al frente de los goliats.
El apoyo y el orgullo de las masas que te defienden, es el verdadero sentido de esas luchas.
Ganarlas todas, ojalá... pero conseguir te apoyen y sostengan, para la siguiente lucha, es el verdadero progreso.
1
K
20
#2
DayOfTheTentacle
*
Bufff...
1
K
20
#6
JuanCarVen
Ha habido avances sociales:
Dependencia
Baja or paternidad
SMI
Escudo social
Y a casi todos se oponía la derecha o los trata de infrafinanciar.
Estos avances se han impulsado desde la izquierda principalmente, que hay ahora más luchas que antes ws normal, somos una sociedad más diversa.
0
K
12
#9
Edheo
#6
Y grandes batallas sin abordar, que plagan el descontento popular, que les empuja a populismo
Erradicar la financiación pública de servicios privados
Ley Mordaza
Eliminar aforamientos, para evitar privilegios en las judicaturas
Vincular las pensiones al IPC
Vincular los tramos impositivos al IPC
Y otras muchas causas, que, han quedado relegadas, por idealismos nobles, pero que no calan en el sentir popular.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
