Jordi Évole y Julia Otero desvelan que no son invitados en 'El Hormiguero' y el veto de 'La Roca' por Juan del Val

Jordi Évole aprovechaba su visita a 'Julia en la Onda' para hablar de un posible veto de 'La Roca' tras su polémica con Juan del Val y por qué no visita tampoco a 'El Hormiguero'
Julia Otero tenía a Motos en su programa hace la tira de años, hacía una sección estilo Alex Clavero con el Pirata y lo hacía muy bien, antes de que se le subiera la gilipollez a la cabeza.
Luego si no mal recerdo, Motos se fue a un programa matutino. Y también recuerdo que hace la tira de años Julia Otero sí que estuvo al menos una vez en el programa en El Hormiguero, pero claro es que el jodido debe llevar ya como 20 años en antena y las cosas cambian.
Además de multi cuentas, inútil.