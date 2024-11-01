edición general
5 meneos
9 clics
Jon Stewart: «Esto dice mucho sobre lo omnipresente que está Donald Trump en nuestras vidas: no oímos de él durante 20 minutos y ya estamos como: “¡Está muerto!”» [ENG]

Jon Stewart: «Esto dice mucho sobre lo omnipresente que está Donald Trump en nuestras vidas: no oímos de él durante 20 minutos y ya estamos como: “¡Está muerto!”» [ENG]  

Después de poner cortes de informativos con periodistas especulando sobre la salud del presidente, Stewart bromeó: «¿Pero qué coño? ¡Vosotros, los periodistas, no sabéis estaros quietos! ¿Es que un tío no puede tomarse unos días de descanso y hacerse una reducción de pecho sin cirugía sin que todos empecéis a prepararle la etiqueta de la morgue? Esto demuestra lo presente que está Donald Trump en nuestras vidas: pasan 20 minutos sin que sepamos de él y ya pensamos, “¡está muerto!”».

| etiquetas: stewart , trump , rumores , muerto , salud
5 0 0 K 66 ocio
5 comentarios
5 0 0 K 66 ocio
#2 hokkien
Hombre, haríamos un buen fiestón, ¿No? Hay cosas que se tienen q celebrar.
3 K 56
#4 Grahml *
#2 Sería la muerte más celebrada de la historia, exceptuando algunas otras :troll:


(qué comentario más Rajoy me ha salido)
0 K 20
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Coño!! Como la Marquesa de Quirones!! Que diariamente tiene que abrir el agujero ese que tiene en la cara para defecar y aparecer en los medios.
1 K 27
tarkovsky #5 tarkovsky
Tengo guardada una botella de möet chandon que me regalaron. La voy metiendo ya en la nevera o hay que esperar?
0 K 10

menéame