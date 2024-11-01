Jon Stewart: «Esto dice mucho sobre lo omnipresente que está Donald Trump en nuestras vidas: no oímos de él durante 20 minutos y ya estamos como: “¡Está muerto!”» [ENG]  

Después de poner cortes de informativos con periodistas especulando sobre la salud del presidente, Stewart bromeó: «¿Pero qué coño? ¡Vosotros, los periodistas, no sabéis estaros quietos! ¿Es que un tío no puede tomarse unos días de descanso y hacerse una reducción de pecho sin cirugía sin que todos empecéis a prepararle la etiqueta de la morgue? Esto demuestra lo presente que está Donald Trump en nuestras vidas: pasan 20 minutos sin que sepamos de él y ya pensamos, “¡está muerto!”».
(qué comentario más Rajoy me ha salido)
www.thedailybeast.com/jon-stewart-goes-all-in-on-donald-trumps-bruised