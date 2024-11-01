edición general
Johnny Depp dona 65.000 $ a centro musical español afectado por inundaciones

El actor estadounidense Johnny Depp donó US$ 65.000 al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa, una localidad valenciana duramente golpeada por las inundaciones de octubre de 2024, que dejaron 229 víctimas fatales y enormes daños materiales en la región. La histórica sede del centro musical, ubicada en un sótano, fue completamente arrasada por la riada. “Lo perdimos todo: sede, archivos, instrumentos…”, relató su presidente, Jesús Mateo.

#1 doppel
quiere demostrar que en el fondo es una buena persona.
Deviance #2 Deviance
Pues lo mismo esa es la vía, las donaciones a sitios concretos y organizaciones que sean sin ánimo de lucro. que luego hay "organismos" (léase por ej: Comunidad Autónoma de Valencia), que luego se les olvida repartir y distribuir esas ayudas y donaciones.........
CC: #1
frankiegth #3 frankiegth
#1. En el fondo y en la superficie. Este tio es un crack.
menéame