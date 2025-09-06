John Deere enfrenta pérdidas millonarias por aranceles y caída en exportaciones agrícolas

El principal proveedor de maquinaria agrícola de Estados Unidos se enfrenta a un panorama económico difícil como resultado de los aranceles, particularmente sobre el acero y el aluminio, así como por las crecientes dificultades de los agricultores para exportar a China, tras la intensificación de la guerra comercial bilatera. Además, el precio de los tractores nuevos ha aumentado más del 60% en los últimos ocho años, lo que ha complicado aún más las ventas en un momento de incertidumbre y baja rentabilidad para el sector agrícola.