edición general
15 meneos
14 clics
John Bolton, crítico de Trump y exasesor de seguridad nacional, será acusado próximamente [Ing]

John Bolton, crítico de Trump y exasesor de seguridad nacional, será acusado próximamente [Ing]

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y ahora destacado crítico de éste, podría ser acusado pronto de delitos federales, según dos funcionarios federales con conocimiento de la investigación. Sería el tercer crítico con el presidente en enfrentarse a cargos federales. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey, fueron acusados recientemente.

| etiquetas: trump , política , demócratas , bondi , maniobras , judiciales
12 3 0 K 83 actualidad
12 comentarios
12 3 0 K 83 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ya dijo que tomaría venganza. Ahora está cumpliendo su palabra
2 K 51
JackNorte #5 JackNorte *
Esto es una purga estalinista o no? xD Comunismoooooooo!!!!! xD
2 K 44
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 #5 parece que esta vez el golpe se lo lleva el
www.meneame.net/story/confesion-exasesor-seguridad-casa-blanca-he-ayud

#0 yo pondría el nombre de Bolton en las etiquetas
1 K 40
JanSmite #9 JanSmite
#7 Hmmm… Ya no puedo editar.
0 K 20
TripleXXX #3 TripleXXX
Vaya distopia en lo que se está convirtiendo USA.
Están a un paso de otra guerra civil.
1 K 19
#10 Suleiman
#8 No le hace falta disimular,tiene el poder absoluto.
0 K 13
#1 Suleiman
Dictador? Ni se te ocurra!
0 K 13
Alakrán_ #8 Alakrán_
#1 Me recuerda a Putin, pero sin veneno, accidentes con escaleras y ventanas, al menos todavía.
0 K 11
azathothruna #11 azathothruna
Quien diria que un Trump, y no un STARK, se enfrentaria mas a los Bolton :shit:
0 K 11
#4 Alcalino
John Bolton es el típico "patriota" fanático que cree que está perfectamente bien arrasar un país extranjero si eso beneficia a EEUU de alguna manera.

Pero su lealtad está mas alineada con el establishment tradicional de EEUU, y en cierto modo representa "la vieja guardia".

Parece que lo que está pasando es que como los democratas parecen estar fuera de combate, los fascistas están empezarse a atacarse entre ellos por el poder, y en este tenemos a los nuevos fascistas yendo a por los viejos fascistas.
0 K 10
koestler #12 koestler
Chin chin chan  media
0 K 6

menéame