John Bolton, crítico de Trump y exasesor de seguridad nacional, será acusado próximamente [Ing]

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y ahora destacado crítico de éste, podría ser acusado pronto de delitos federales, según dos funcionarios federales con conocimiento de la investigación. Sería el tercer crítico con el presidente en enfrentarse a cargos federales. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey, fueron acusados recientemente.