Joan Ribó: "Las Fallas se mantendrán mientras Sanidad no indique lo contrario"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado que mientras "no indiquen lo contrario" la posición del Gobierno municipal es de "mantener las fiestas". Durante el Congrés Design&Public polities Ribó ha instado a mantener "una actitud no alarmista y de responsabilidad" y ha reiterado que la ciudad "cumplirá escrupulosamente" las "directrices que nos marquen" las autoridades sanitarias respecto al coronavirus.