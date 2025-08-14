El temporero fallecido en Alcarràs sufrió 'estrés por calor', según confirma la autopsia

El temporero fallecido este lunes mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs, Lleida, murió "de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda en el contexto de estrés por calor", según el informe forense preliminar. Según este informe, el fallecimiento de este trabajador agrícola, de 61 años, que estaba contratado por una ETT, se produjo entre las 16:24 horas y las 16:50 horas. Este trabajador pidió irse a su casa sobre las 13:30 debido a encontrarse mal, pero la encargada se negó y le dijo que descansara debajo de un árbol...