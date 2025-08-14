edición general
15 meneos
16 clics
El temporero fallecido en Alcarràs sufrió 'estrés por calor', según confirma la autopsia

El temporero fallecido en Alcarràs sufrió 'estrés por calor', según confirma la autopsia

El temporero fallecido este lunes mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs, Lleida, murió "de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda en el contexto de estrés por calor", según el informe forense preliminar. Según este informe, el fallecimiento de este trabajador agrícola, de 61 años, que estaba contratado por una ETT, se produjo entre las 16:24 horas y las 16:50 horas. Este trabajador pidió irse a su casa sobre las 13:30 debido a encontrarse mal, pero la encargada se negó y le dijo que descansara debajo de un árbol...

| etiquetas: temporero , alcarrás , golpe de calor , estrés por calor , autopsia
13 2 0 K 181 actualidad
5 comentarios
13 2 0 K 181 actualidad
victorjba #2 victorjba
Espero que a la encargada le metan un buen paquete, por hijaputa.
2 K 45
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Espero que la gente vaya anotando los curros y condiciones de mierda que hay y que vaya a trabajar su madre.
0 K 20
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Qué puto ascazo de sociedad deshumanizada donde la salud y la vida del prójimo importa menos que una mierda.
A veces me da la sensación de que no hemos avanzado nada en ciertos aspectos fundamentales en los últimos milenios...
0 K 11
Dasmandr #3 Dasmandr
"estrés por calor"

Suputamadre, de verdad. ¡Que le dió un perrendengue por la chicharra, coñe!
Y la manijera diciendo que es un flojo y que se ponga a la sombra, que eso no es na'
0 K 8

menéame