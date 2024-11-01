·
117
meneos
316
clics
Jimmy Kimmel propone que los llamemos The Trump Epstein files
Ya que a Trumo le gusta poner su nombre a todo nada mejor que anadir su nombre a algo tan conocido.
etiquetas
:
:
trump
,
epstein
68
49
0
K
370
actualidad
7 comentarios
#2
Verdaderofalso
*
Tener 4800 menciones en el 1% publicado de todos los datos que hay, tiene que tener algún tipo de premio
4
K
64
#3
themarquesito
#2
Eso era cuando iba el 1%. Ahora va publicado el 40% y las menciones son más de 35.000.
5
K
77
#4
DayOfTheTentacle
#2
collons! Ets famós nano!
0
K
11
#6
antesdarle
#2
aparece más que el propio Epstein
1
K
22
#1
Tarod
Como ponen allí TRUMPSTEIN files
Le da un algo.
2
K
31
#5
UNX
Lo veo correcto, no hay que dejar que los trumpistas proyecten sobre los demás.
0
K
13
#7
sibe
Además todo debería ser impreso en color dorado
0
K
6
Le da un algo.