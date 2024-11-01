edición general
Jimmy Kimmel propone que los llamemos The Trump Epstein files

Ya que a Trumo le gusta poner su nombre a todo nada mejor que anadir su nombre a algo tan conocido.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Tener 4800 menciones en el 1% publicado de todos los datos que hay, tiene que tener algún tipo de premio
4 K 64
themarquesito #3 themarquesito
#2 Eso era cuando iba el 1%. Ahora va publicado el 40% y las menciones son más de 35.000.
5 K 77
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 collons! Ets famós nano!
0 K 11
antesdarle #6 antesdarle
#2 aparece más que el propio Epstein :troll:
1 K 22
Tarod #1 Tarod
Como ponen allí TRUMPSTEIN files
Le da un algo.
2 K 31
#5 UNX
Lo veo correcto, no hay que dejar que los trumpistas proyecten sobre los demás.
0 K 13
sibe #7 sibe
Además todo debería ser impreso en color dorado
0 K 6

