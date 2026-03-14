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Jessie Buckley, una estrella inesperada en la carrera hacia el Oscar

Su papel en 'Hamnet' como esposa de Shakespeare ha convertido a la actriz irlandesa en una de las apuestas más seguras de los premios de Hollywood.

| etiquetas: cine , jessie buckley , oscar
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1 comentarios
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#1 DenisseJoel
Hacer spoilers gratuitos es de gentuza.
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menéame