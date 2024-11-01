edición general
Jeffrey Epstein trasladó petroglifos para decorar Zorro Ranch [ENG]

En Zorro Ranch, a lo largo de los años Jeffrey Epstein dio instrucciones a su personal en múltiples ocasiones para que moviesen petroglifos que se estima que tienen cientos de años por motivos decorativos, según emails y fotos publicados por el Departamento de Justicia. "Rocas con petroglifos trasladadas a casa principal", escribió un administrador de Zorro Ranch en un documento de proyecto en 2001 enviado a Epstein, notando "JE nos hará saber el tamaño, localización, y cuántas piedras querría."

comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Dejo por aquí la ubicación del edificio principal de Zorro Ranch en Google Maps, para quien tenga curiosidad.
maps.app.goo.gl/ZbT5CiRUpgZNtLpq5
mono #2 mono
Viendo el historial de este tío, podía cambiarle el nombre a Zorra Ranch

#1 Pudiendo elegir cualquier lugar en el mundo para comprar una casa, nunca se me ocurriría un sitio tan inhóspito
themarquesito #4 themarquesito
#2 Salvo que quieras disponer de un lugar completamente alejado de cualquier posibilidad de control donde poder cometer delitos, como una isla o un rancho en mitad de la mismísima nada.
mono #5 mono
#4 Hombre, se pueden cometer delitos en un secarral asfixiante, pero seguro que hay chalet alpinos o mansiones en sitios maravillos sin nadie cerca que te moleste.
skaworld #8 skaworld
#4 #5 Yo solo voy a decir... que si tienes una casa ahi y no practicas la caza de seres humanos por diversión a lo "Blanco humano" me decepcionaria bastante
joffer #6 joffer
#1 Está en mitad de la misma nada.
karakol #3 karakol
Esa sensación de impunidad que te da ser millonario y poder hacer lo que te salga de tus pederastas huevos sin consecuencias.

A veces, poquísimas, encuentran su merecido, pero muy tarde y muy mal.
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#3 Me gustaría pensar que sigue vivo por ahí y en algún momento va a encontrar la horma de su zapato.
