Jeffrey Epstein trasladó petroglifos para decorar Zorro Ranch [ENG]

En Zorro Ranch, a lo largo de los años Jeffrey Epstein dio instrucciones a su personal en múltiples ocasiones para que moviesen petroglifos que se estima que tienen cientos de años por motivos decorativos, según emails y fotos publicados por el Departamento de Justicia. "Rocas con petroglifos trasladadas a casa principal", escribió un administrador de Zorro Ranch en un documento de proyecto en 2001 enviado a Epstein, notando "JE nos hará saber el tamaño, localización, y cuántas piedras querría."
#1 Pudiendo elegir cualquier lugar en el mundo para comprar una casa, nunca se me ocurriría un sitio tan inhóspito
A veces, poquísimas, encuentran su merecido, pero muy tarde y muy mal.