Jefes policiales de Minnesota denuncian que agentes de ICE perfilan racialmente incluso a policías fuera de servicio

Autoridades locales aseguran que oficiales federales de inmigración detuvieron y exigieron pruebas de ciudadanía a agentes estadounidenses de color.

| etiquetas: ice , policía , eeuu , racismo , autoritarismo
#3 k3ym4n
Noooo? Menuda sorpresa ? Igualito que los K.k-K. Quién podría imaginarse que hacían estás cosas ? .
makinavaja #2 makinavaja
Gestapo 2.0
#4 Seat127
Pues como cualquier otra policía del mundo que hace labores de control de inmigración. O si no, pasaré por cualquier estación de autobuses española y mira a quien para la policía nacional a revisar documentación.
#5 perica_we
eso de perfilar........... puede ser muy malo, prejuicios, ni hace falta conocer a la gente realmente. y si se equivocan? tampoco pasa nada? o_o :-|
