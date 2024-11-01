·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10708
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
8091
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
4572
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
6451
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
5314
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
más votadas
514
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
460
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]
538
La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
345
Newsom pide a los líderes mundiales que planten cara a Trump: «Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales. Es simplemente patético» [ENG]
263
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
12
clics
Jefes policiales de Minnesota denuncian que agentes de ICE perfilan racialmente incluso a policías fuera de servicio
Autoridades locales aseguran que oficiales federales de inmigración detuvieron y exigieron pruebas de ciudadanía a agentes estadounidenses de color.
|
etiquetas
:
ice
,
policía
,
eeuu
,
racismo
,
autoritarismo
2
1
0
K
31
INTERNAC
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
31
INTERNAC
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
k3ym4n
Noooo? Menuda sorpresa ? Igualito que los K.k-K. Quién podría imaginarse que hacían estás cosas ? .
2
K
36
#2
makinavaja
Gestapo 2.0
1
K
19
#1
Herumel
#camisaspardas
0
K
12
#4
Seat127
Pues como cualquier otra policía del mundo que hace labores de control de inmigración. O si no, pasaré por cualquier estación de autobuses española y mira a quien para la policía nacional a revisar documentación.
0
K
8
#5
perica_we
eso de perfilar........... puede ser muy malo, prejuicios, ni hace falta conocer a la gente realmente. y si se equivocan? tampoco pasa nada?
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente