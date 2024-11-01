El jefe de Tribunales de laSexta señala la "contradicción más sorprendente" de Cospedal en su declaración: "Algo absolutamente increíble"

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal declaraban este jueves en el juicio por la Operación Kitchen. El jefe de Tribunales de laSexta señaló horas después cuál es la "más sorprendente". Alfonso Pérez Medina escribía en su cuenta de X lo siguiente: "De todas las manifestaciones de Cospedal, la más sorprendente es la de que no sabía que Javier Iglesias era el abogado del extesorero Lapuerta. Es un personaje clave en Gürtel y caja B y, según Bárcenas, le ofreció medio millón para manipular sus papeles y confundir al juez".