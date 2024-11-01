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El jefe de Tribunales de laSexta señala la "contradicción más sorprendente" de Cospedal en su declaración: "Algo absolutamente increíble"

El jefe de Tribunales de laSexta señala la "contradicción más sorprendente" de Cospedal en su declaración: "Algo absolutamente increíble"

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal declaraban este jueves en el juicio por la Operación Kitchen. El jefe de Tribunales de laSexta señaló horas después cuál es la "más sorprendente". Alfonso Pérez Medina escribía en su cuenta de X lo siguiente: "De todas las manifestaciones de Cospedal, la más sorprendente es la de que no sabía que Javier Iglesias era el abogado del extesorero Lapuerta. Es un personaje clave en Gürtel y caja B y, según Bárcenas, le ofreció medio millón para manipular sus papeles y confundir al juez".

| etiquetas: jefe de tribunales , sexta , cospedal , kitchen , tesorero
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7 comentarios
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Blackat #1 Blackat
Cospedal mintiendo ??? MINTIENDO ???? ALGUIEN DEL PP MINTIENDO ????

Me pinchas y no sangro....
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jonolulu #3 jonolulu
No está mintiendo, es una simulación en diferido
2 K 31
#2 eipoc
¿Aún hay alguien que piense que vive en una democracia? Guardaros los videos del juicio para cuando hablen de la separación de poderes y más cuentos chinos.

La democracia burguesa nunca pudo ser democracia.
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carakola #4 carakola
Con la justicia podrida que tenemos poco sentido tiene seguir estos asuntos si no es para hacerte mala sangre ante la impunidad de estos delincuentes.
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strike5000 #5 strike5000
¿Qué coño es el puesto de "Jefe de Tribunales" de la Sexta?
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Abdo_Collo #6 Abdo_Collo
#5 Haberte sacado el título CEAC :-D
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Cuñado #7 Cuñado
#5 ¿Habrías hecho esa pregunta si hubiesen hablado del jefe de Deportes de laSexta?
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menéame