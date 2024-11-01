Jefe militar de Uganda exige a Turquía mil millones de dólares y la mujer más hermosa de Turquía para no cerrar embajada

A través de sus redes sociales, el comandante militar aseguró que su país espera recibir al menos mil millones de dólares por parte de Turquía, además de una petición que causó mayor indignación: solicitó “a la mujer más hermosa” de ese país para contraer matrimonio. El mensaje ha provocado reacciones de sorpresa y críticas en distintos sectores, debido al tono y contenido de las declaraciones, consideradas fuera de los estándares diplomáticos. Hasta el momento, autoridades turcas no han emitido una postura oficial sobre estas afirmaciones.