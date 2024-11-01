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Jefe militar de Uganda exige a Turquía mil millones de dólares y la mujer más hermosa de Turquía para no cerrar embajada

Jefe militar de Uganda exige a Turquía mil millones de dólares y la mujer más hermosa de Turquía para no cerrar embajada

A través de sus redes sociales, el comandante militar aseguró que su país espera recibir al menos mil millones de dólares por parte de Turquía, además de una petición que causó mayor indignación: solicitó “a la mujer más hermosa” de ese país para contraer matrimonio. El mensaje ha provocado reacciones de sorpresa y críticas en distintos sectores, debido al tono y contenido de las declaraciones, consideradas fuera de los estándares diplomáticos. Hasta el momento, autoridades turcas no han emitido una postura oficial sobre estas afirmaciones.

| etiquetas: uganda , jefe militar , demandas , embajada , turquía , mujer , hermosa
6 2 0 K 171 Africa
6 comentarios
6 2 0 K 171 Africa
Ripio #2 Ripio
Los mil millones son para regatear.
Lo que quieren es la tía buena.
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#3 mancebador
#2 ¿Y quien no? pedazo de pibón, no es tonto el ugandés. xD
0 K 10
Cehona #1 Cehona
¿Llegan las series turcas a Uganda?
1 K 16
josde #6 josde
#1 Seguramente, por que hay que ver cuantas mujeres de buen ver hay en ellas. :troll:
0 K 20
plutanasio #5 plutanasio
Prieto con plata no come mulata xD xD
1 K 14
Solinvictus #4 Solinvictus
Y sacrificar tres cabras
0 K 7

menéame