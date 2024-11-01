El jefe del BIS afirma que las stablecoins representan un riesgo masivo de "dolarización". [eng]

Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), expresó su preocupación por las stablecoins. Las stablecoins aumentaron un 100 % en 2025. Cos abogó por una regulación global coherente para evitar un arbitraje regulatorio perjudicial. La rápida expansión de las stablecoins, en concreto las vinculadas al dólar estadounidense, supone un riesgo enorme para la soberanía de los bancos centrales. Proceso en el que los ciudadanos de un país dejan de usar su moneda local para usar el dólar.