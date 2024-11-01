Jean-Paul Sartre: ¿por qué el filósofo existencialista rechazó el Premio Nobel?

El filósofo Jean-Paul Sartre, conocido por su influyente obra dentro del existencialismo, ha sido una de las únicas 3 personas que rechazaron el Premio Nobel. En el club también están Le Duc Tho, revolucionario vietnamita que se negó a recibir la presea de la paz en 1973 por considerar que su nación no vivía en la tranquilidad que se merecía y Boris Pasternak, quien fue presionado por el gobierno soviético para no recibir el galardón en literatura en 1958.