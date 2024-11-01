Jean-Paul Sartre: ¿por qué el filósofo existencialista rechazó el Premio Nobel?

El filósofo Jean-Paul Sartre, conocido por su influyente obra dentro del existencialismo, ha sido una de las únicas 3 personas que rechazaron el Premio Nobel. En el club también están Le Duc Tho, revolucionario vietnamita que se negó a recibir la presea de la paz en 1973 por considerar que su nación no vivía en la tranquilidad que se merecía y Boris Pasternak, quien fue presionado por el gobierno soviético para no recibir el galardón en literatura en 1958.
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No tan bien el artículo, que lleva una imagen cutre generada por Gemini al principio y está escrito de un modo que huele a becario prompteando que echa para atrás. No se leen dos palabras de la familia 'encapsular' en un artículo corto todo los días...
Además, un cheque millonario cura demasiadas angustias, y ser un filósofo forrado paseando en yate es el pináculo de la mauvaise foi.
Fiel a su dogma de que l'enfer, c'est les autres, prefirió huir del verdadero averno: sonreír y hacer small talk con la academia sueca.
Por no mencionar el terror paralizante a que Simone de Beauvoir le fulminara con la mirada por venderse a la bourgeoisie institucional.
Al final, lanzar aquel dramático «non, merci» fue la obra maestra de marketing de un génie que facturaba gracias a su perpetua depresión.
Puro puto postureo y hacer caja.