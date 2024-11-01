·
meneos
138
clics
Jean Claude Van Damme reta a Jake Paul a una pelea
EL actor y artista marcial Jean-Claude Van Damme desafió al boxeador profesional Jake Paul. Hola Jake Paul. ¡Vamos a pelear, una pelea de verdad!
cultura
cultura
#5
Connect
Van Damme es el gran irreconocido. Y de hecho algunas de sus mejores peliculas las ha hecho en su resurrección de hace unos años.
JCVD es una joya.
1
K
23
#2
Suigetsu
Van Damme era karateka, y no llegó ni a semiprofesional. Jake Paul a parte de imbécil es semiprofesional y mucho más joven que él... Para mi que se pasó con los chupitos Van Damme o necesita la pasta muy mucho.
2
K
23
#4
Eukherio
#2
Y es que Van Damme es más viejo que Tyson, y le está diciendo que nada de patadas bajas, que es lo que único que le daría algo de ventaja. Quiere que le hostien por pasta.
0
K
8
#1
Barriales
Que corra la fariña.
1
K
13
#3
oscarcr80
Van Damme: actor de fama efímera. 1988-1994.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
JCVD es una joya.