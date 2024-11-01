edición general
4 meneos
138 clics

Jean Claude Van Damme reta a Jake Paul a una pelea

EL actor y artista marcial Jean-Claude Van Damme desafió al boxeador profesional Jake Paul. Hola Jake Paul. ¡Vamos a pelear, una pelea de verdad!

| etiquetas: jean , claude , van , dammejake , paul , a , una , pelea
4 0 1 K 32 cultura
5 comentarios
4 0 1 K 32 cultura
Connect #5 Connect
Van Damme es el gran irreconocido. Y de hecho algunas de sus mejores peliculas las ha hecho en su resurrección de hace unos años.
JCVD es una joya.
1 K 23
Suigetsu #2 Suigetsu
Van Damme era karateka, y no llegó ni a semiprofesional. Jake Paul a parte de imbécil es semiprofesional y mucho más joven que él... Para mi que se pasó con los chupitos Van Damme o necesita la pasta muy mucho.
2 K 23
#4 Eukherio
#2 Y es que Van Damme es más viejo que Tyson, y le está diciendo que nada de patadas bajas, que es lo que único que le daría algo de ventaja. Quiere que le hostien por pasta.
0 K 8
#1 Barriales
Que corra la fariña.
1 K 13
#3 oscarcr80
Van Damme: actor de fama efímera. 1988-1994.
0 K 6

menéame