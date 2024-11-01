edición general
Javier Negre hace el ridículo en Davos

Junto a Jefes de Estado, CEOs de grandes corporaciones y líderes mundiales que asistieron al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, también tuvimos la presencia de Javier Negre, cubriendo el evento desde su particular punto de vista. Lo que para él puede ser una intervención punzante o un comentario objetivo, para el espectador se ve como pasos de comedia, desde su lucha con el inglés, sus planos secuencias hacia un jet privado, el saludo de fanclub con Milei y el lamebotismo exagerado que despliega hacia Trump.

