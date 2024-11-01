Javier Gutiérrez: "Lo de Madrid ya es insostenible, vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales"

El ganador de 2 Premios Goya acaba de estrenar 'Rondallas', bajo la dirección de Daniel Sánchez Arévalo, una película sobre la unión colectiva como sanación personal. Algo que echa mucho en falta en el Madrid actual.
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Me parece que por Madrid también hay leopardos de esos que comen a los MAGA.
Supongo que en la barceloneta debe ser diferente pero...
igual que hacia 2014 en ciutat vella cuando nos infectó airbnb