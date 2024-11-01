edición general
14 meneos
37 clics
Javier Gutiérrez: "Lo de Madrid ya es insostenible, vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales"

Javier Gutiérrez: "Lo de Madrid ya es insostenible, vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales"

El ganador de 2 Premios Goya acaba de estrenar 'Rondallas', bajo la dirección de Daniel Sánchez Arévalo, una película sobre la unión colectiva como sanación personal. Algo que echa mucho en falta en el Madrid actual.

| etiquetas: javier , gutiérrez , entrevista , madrid
12 2 0 K 274 politica
6 comentarios
12 2 0 K 274 politica
vicus. #2 vicus. *
Así lo han querido la mayoría de los madrileños y madrileñas. La vivienda digna para los guiris y para el resto que vuelva el chabolismo, tan de moda en los años sesenta, pues las modas tienden a repetirse. Por cierto, fachapobres, os doy un enlace de una empresa que se aprovecha del momento, que vende unas chavolas a muy buen precio.

www.greenvillagemobilehomes.com/es/category/mobile-homes-novas
0 K 20
#3 Vamohacalmano
En mi comunidad hemos prohibido en junta que haya pisos turísticos en el edificio. Al principio no me hacía mucha gracias por aquello de que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer con mis cosas. Pero ha sido la mejor decisión de la historia, alrededor ya hay pisos turísticos y eso que estamos en Vallekas Villa.
1 K 18
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues nada, a disfrutar la libertad que habéis votado ¿o que os pensabais que era el discursos libertarra de Lady Menguele de Quirón?

Me parece que por Madrid también hay leopardos de esos que comen a los MAGA.
0 K 17
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Pues ya es mala suerte... yo vivo entre Sants y Plaça Egspanya en Barcelona (mucho hotel con guiris) y en mi trozo de calle solo conozco un local airbnb... y los vecinos con los que hablo tampoco saben de pisos turísticos en su bloque.

Supongo que en la barceloneta debe ser diferente pero...
0 K 9
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#4 En un barrio al lado de la principal estación de la ciudad y afirmas que no hay muchos pisos turísticos. La calle Tarragona está llena de pisos turísticos. Para rematar nombras la Barceloneta, el Gótico, el Born, dentro del mismo distrito que están mejor comunicados. El Example es ya todo un parque temático.
0 K 12
#5 mariopg *
yo vivo en tetuán y desde hace más de un año sólo oigo a los vecinos en inglés (o vamos, no en español)
igual que hacia 2014 en ciutat vella cuando nos infectó airbnb
0 K 8

menéame