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Javi Nieves se sincera sobre la calvicie: "No me ha generado ningún problema en mi vida"

Javi Nieves se sincera sobre la calvicie: "No me ha generado ningún problema en mi vida"

En el programa Buenos días, Javi y Mar de CADENA100, sus presentadores, Javi Nieves y Mar Amate, han abordado un tema que sitúa a España en el mapa por un motivo inesperado: es el país con más calvos del mundo. A raíz de este dato, Javi Nieves ha compartido una reflexión muy personal y sincera sobre cómo vive él mismo esta realidad, ofreciendo un punto de vista cercano y tranquilizador: "Yo lo he llevado bien, no me ha generado en mi vida problemas". Aunque si le dieran a elegir, preferiría tener pelo, asegura que es algo que le da igual.

| etiquetas: javi nieves , calvicie , cadena 100 , problemas , cachas
2 1 0 K 37 calveame
2 comentarios
2 1 0 K 37 calveame
reithor #1 reithor
A ver, el subconsciente le ha llevado a la radio...
1 K 23
#2 Pitchford *
La calvicie favorece más a los fuertotes, que les da pinta de malotes. Y a los que menos a los delgaduchos, que les da pinta de pachuchos.
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menéame