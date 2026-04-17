Javi Nieves se sincera sobre la calvicie: "No me ha generado ningún problema en mi vida"

En el programa Buenos días, Javi y Mar de CADENA100, sus presentadores, Javi Nieves y Mar Amate, han abordado un tema que sitúa a España en el mapa por un motivo inesperado: es el país con más calvos del mundo. A raíz de este dato, Javi Nieves ha compartido una reflexión muy personal y sincera sobre cómo vive él mismo esta realidad, ofreciendo un punto de vista cercano y tranquilizador: "Yo lo he llevado bien, no me ha generado en mi vida problemas". Aunque si le dieran a elegir, preferiría tener pelo, asegura que es algo que le da igual.