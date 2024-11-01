El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha Conmemora su 15° Aniversario con Exposición Retrospectiva y Reafirmación del Apoyo de la Diputación de Albacete

El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha está de aniversario, cumpliendo 15 años desde su apertura al público en 2010 y, para celebrarlo, ha inaugurado una exposición retrospectiva que recorre su historia y evolución desde su gestación en 2003. Este emblemático espacio no sólo ha crecido en flora y reconocimiento, habiendo obtenido el premio a la ‘Excelencia Ecológica’ en 2020, sino que también se ha convertido en un punto de referencia en la conservación e investigación de la biodiversidad vegetal de la región y del país.