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Japón paga a sus ciudadanos para que usen apps de citas y se casen

La prefectura de Kochi ofrecerá hasta 20,000 yenes al año a jóvenes solteros para que utilicen servicios de emparejamiento en línea. La crisis demográfica en el país del sol naciente ha llevado a las autoridades a tomar medidas cada vez más drásticas y peculiares. En un intento desesperado por frenar la caída de la tasa de natalidad y promover el matrimonio, la prefectura de Kochi, en Japón, ha lanzado un nuevo programa que literalmente le paga a las personas solteras por utilizar aplicaciones de citas.

| etiquetas: japón , crisis demográfica , citas
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1 comentarios
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jdmf #1 jdmf *
Al cambio, 106€, para incentivar la natalidad, un plan ferpecto, sin fisuras.
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menéame