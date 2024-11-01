Japón paga a sus ciudadanos para que usen apps de citas y se casen

La prefectura de Kochi ofrecerá hasta 20,000 yenes al año a jóvenes solteros para que utilicen servicios de emparejamiento en línea. La crisis demográfica en el país del sol naciente ha llevado a las autoridades a tomar medidas cada vez más drásticas y peculiares. En un intento desesperado por frenar la caída de la tasa de natalidad y promover el matrimonio, la prefectura de Kochi, en Japón, ha lanzado un nuevo programa que literalmente le paga a las personas solteras por utilizar aplicaciones de citas.