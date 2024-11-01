edición general
Japón inicia pruebas de robots en las tienda de conveniencia 7-Eleven en medio de una escasez masiva de trabajadores [EN]

Japón inicia pruebas de robots en las tienda de conveniencia 7-Eleven en medio de una escasez masiva de trabajadores [EN]

7-Eleven comenzó a probar robots, que pueden realizar tareas como apilar estantes y limpiar ventanas, para abordar la grave escasez de trabajadores. La tienda ya cuenta con una caja de autopago en la que los clientes pueden interactuar con personal en remoto. A principios de año ya comenzó un servicio de entrega utilizando robots de cuatro ruedas que se desplazan por las aceras de Tokio. Esto ocurre en medio de una escasez de conductores en Japón, así como de una clientela envejecida que tiene dificultades para llegar a las tiendas.

capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Son robots de verdad o estan manejados por personas por control remoto en algun lugar del mundo?

Como estas
Las tiendas 100% automatizadas de Amazon no lo eran tanto. La realidad es que 1.000 trabajadores en la India revisaban las compras
www.genbeta.com/actualidad/tiendas-100-automatizadas-amazon-no-eran-re
calde #3 calde
#2 NACIONALÍCESEME A ESE ROBOT!!!
calde #1 calde
Pero a ver, si podemos tener robots que hagan el trabajo, por qué no nos podemos tirar a la bartola mientras uno de esos robots nos sirve una caipiriña, eh? Por qué no??

¬¬
#2 silzul
#1 Porque en la práctica los ricos quieren seguir siendo ricos, y los dueños de los robots son los ricos.
