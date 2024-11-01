Japón inicia pruebas de robots en las tienda de conveniencia 7-Eleven en medio de una escasez masiva de trabajadores [EN]

7-Eleven comenzó a probar robots, que pueden realizar tareas como apilar estantes y limpiar ventanas, para abordar la grave escasez de trabajadores. La tienda ya cuenta con una caja de autopago en la que los clientes pueden interactuar con personal en remoto. A principios de año ya comenzó un servicio de entrega utilizando robots de cuatro ruedas que se desplazan por las aceras de Tokio. Esto ocurre en medio de una escasez de conductores en Japón, así como de una clientela envejecida que tiene dificultades para llegar a las tiendas.