Japón y Estados Unidos firman una “nueva era dorada” en su alianza y un acuerdo de cooperación sobre tierras raras

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha afrontado este martes su primer gran examen diplomático: ganarse la confianza de Donald Trump y establecer con él la sintonía que en su día cultivó su mentor, Shinzo Abe, que gobernó entre 2012 y 2020. La líder ultraconservadora se ha estrenado con nota en la escena internacional frente a un interlocutor tan imprevisible como decisivo para Tokio: el presidente de Estados Unidos ha vaticinado que Takaichi será “una de las más grandes primeras ministras”.

6 comentarios
tul #3 tul
lo de dorada es por la meada que les ha pegado en toda la boca
inerte #5 inerte
Lo de Takaichi no me lo esperaba, con lo recatados y comedidos que son los japoneses, la recién nombrada primera ministra rodeada del ejercito que lleva ocupando su país 80 años, exultante sonriendo y saltando junto al presidente del país ocupante.

Lo de patriotas de palo ya lo tengo más visto.
obmultimedia #6 obmultimedia
#5 Que es un peon de Trump ni cotiza, asi funciona la ultraderecha.
pepel #2 pepel
Y sin besar banderas.
#4 Abril_2025
Qué tíos. Primero anulan los aranceles a sus coches del señor naranja prometiendo que no pondrán trabas a la compra de un arroz americano que no quiere nadie.

A partir de ahí se ponen a negociar otros puntos para sacarles aún más pasta.
sotillo #1 sotillo
Tiembla el mundo
