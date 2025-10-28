Japón y Estados Unidos firman una “nueva era dorada” en su alianza y un acuerdo de cooperación sobre tierras raras

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha afrontado este martes su primer gran examen diplomático: ganarse la confianza de Donald Trump y establecer con él la sintonía que en su día cultivó su mentor, Shinzo Abe, que gobernó entre 2012 y 2020. La líder ultraconservadora se ha estrenado con nota en la escena internacional frente a un interlocutor tan imprevisible como decisivo para Tokio: el presidente de Estados Unidos ha vaticinado que Takaichi será “una de las más grandes primeras ministras”.