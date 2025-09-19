edición general
Japón y el auge del discurso antiinmigrante

Solo un 3% de la población es extranjera, pero hay un claro rechazo hacia los extranjeros, sobre todo cuando se pregunta por nacionalidades específicas, como la China. Hay temor por la seguridad pública y percepción de que se aprovechan del sistema de seguridad social, ligado a la idea de que no respetan la moral ni las reglas japonesas. Ya se empiezan a expresar ideas influenciadas por el movimiento MAGA o la AfD alemana como prohibir que todos los extranjeros, incluidos los residentes de largo plazo, sean propietarios de casas o terrenos.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Un pais bastante fetichizado y con el rollito kawai pero unos cabronias de tomo y lomo, aunque tampoco creamos que el chino y el coreano son angelitos, que tienen tela también
HAL9K #2 HAL9K
Nada nuevo. La sociedad japonesa siempre ha sido así.
#7 atabey
#5 Cuando les toque el bolsillo, no les va a quedar más remedio que apretar el puñito muy fuerte y comer inmigración para sostener el sistema que dicen querer defender.
#4 atabey
Ya verás qué risa cuando se vean obligados a fomentar la llegada de migrantes por su más que alarmante baja natalidad.

Son unos putos racistas, pero van a pasar por el aro.
#5 NanakiXIII *
#4 Eso no va a pasar. Preferirán desaparecer antes que meter inmigración.

Pero vamos, que Corea está igual. Y China la siguiente de la lista.
Dragstat #6 Dragstat *
#4 lo peor de todo es que cuando empiecen a colapsar de verdad van a tener justo lo que no quieren multiplicado varias veces porque no han gestionado el problema a lo largo de los años y se encontrarán con millones de inmigrantes de primera generación en lugar de tener terceras y cuartas generaciones ya integradas. Eso siempre que la segunda tuviera suficiente hijos, que habría que verlo.
#8 atabey
#6 Con pan se lo coman, por racistas.
#3 NanakiXIII
Japón no necesita ser influenciado por los maga, siempre han sido así.

Resulta paradójico que un país con casi cero inmigración se corte las venas porque unos cuántos miles de personas hacen poco caso a su retahíla de normas sociales absurdas no escritas.
