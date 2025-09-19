Japón y el auge del discurso antiinmigrante

Solo un 3% de la población es extranjera, pero hay un claro rechazo hacia los extranjeros, sobre todo cuando se pregunta por nacionalidades específicas, como la China. Hay temor por la seguridad pública y percepción de que se aprovechan del sistema de seguridad social, ligado a la idea de que no respetan la moral ni las reglas japonesas. Ya se empiezan a expresar ideas influenciadas por el movimiento MAGA o la AfD alemana como prohibir que todos los extranjeros, incluidos los residentes de largo plazo, sean propietarios de casas o terrenos.
Son unos putos racistas, pero van a pasar por el aro.
Pero vamos, que Corea está igual. Y China la siguiente de la lista.
Resulta paradójico que un país con casi cero inmigración se corte las venas porque unos cuántos miles de personas hacen poco caso a su retahíla de normas sociales absurdas no escritas.