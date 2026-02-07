edición general
Japón adopta oficialmente el sistema Hepburn y abandona el sistema kunrei

La ortografía Hepburn ha sido común durante décadas en estaciones de tren, señales de tráfico, pasaportes y en la comunicación internacional, mientras que el sistema Kunrei se ha utilizado en escuelas y normativas oficiales hasta ahora, pero poco a poco están inclinándose a crear más claridad y apertura internacional. Hasta ahora los estudiantes debían aprender un sistema dual que, en ocasiones, llevaba a confusiones de nombres propios incluso en pasaportes. El sistema kunrei se adoptó en 1954 pero el Hepburn es más internacional.

Apotropeo #1 Apotropeo
Ambos parecen chino.
Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Es que no hay quien le diga que no a la belleza de Audrey Hepburn.
