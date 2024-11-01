edición general
Japón acaba de lanzar una caja de madera al espacio como solución a uno de los mayores problemas del futuro

Japón acabe de lanzar como novedoso un satélite con forma de cubo y compuesto de madera, que según ellos puede solucionar una de las problemáticas futuras (aunque cada vez más cercana) sobre el aumento de la actividad humana en el espacio. Fruto de una colaboración entre la Universidad de Kioto y la empresa Sumitomo Forestry, podríamos haber dado con la solución al creciente problema de la basura espacial.

kumo #1 kumo
La caja vale, pero y los paneles, circuitería y todo eso?
#2 ernovation
No veo qué soluciona el que un satélite sea de madera. En cuanto a basura espacial es tan peligroso como cualquier otro material, incluso más porque se puede partir en más trozos.
#4 Marisadoro
#2 Hasta ahora, el procedimiento estándar consiste en reingresar el satélite a la atmósfera para que se desintegre, pero es que al quemarse el aluminio del que están compuestos se transforman en un fino polvo de óxido de aluminio, que flota durante décadas en el espacio......
.... la madera se quema y solo produce vapor de agua y una cantidad ínfima de dióxido de carbono.
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica *
#4 Leerse los envíos es de parguelas. Aquí se comenta la primera chorrada que se pase por la cabeza.
#10 Lusco2
#4 Pero eso no explica porque no usan plástico, que lo de la madera da mejor imagen?
Nadieenespecial #6 Nadieenespecial
#2 Que musk y sus imitadores nos van a llenar de mierda la atmósfera alta, y realmente no sabemos que consecuencias va a tener eso, mas allá de que va ser un desastre
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#2 "incluso más porque se puede partir en más trozos"
Te toa escupir el palillo, reemplazarlo por otro, el que estas usando ahora mismo, ya lo has gastado.
skaworld #3 skaworld
Si hubiese justicia en este mundo, se les llamaria satélites bruja
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Para solucionar el problema de la basura espacial, papeleras espaciales.
triste_realidad #8 triste_realidad
Parece que hace mas de un año que ya van rulando por ahí satelites de madera:
www.xataka.com/espacio/unos-investigadores-acaban-mandar-primer-sateli
Malinke #11 Malinke
Con el daño que hace una pequeña astilla. :-D
