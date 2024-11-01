Japón acaba de lanzar una caja de madera al espacio como solución a uno de los mayores problemas del futuro

Japón acabe de lanzar como novedoso un satélite con forma de cubo y compuesto de madera, que según ellos puede solucionar una de las problemáticas futuras (aunque cada vez más cercana) sobre el aumento de la actividad humana en el espacio. Fruto de una colaboración entre la Universidad de Kioto y la empresa Sumitomo Forestry, podríamos haber dado con la solución al creciente problema de la basura espacial.