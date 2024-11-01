edición general
James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con objetos de ‘Dawson Crece’ para costear su lucha contra el cáncer

James Van Der Beek que alcanzó la fama a nivel mundial a los 20 años tras aparecer en la exitosa serie juvenil , ‘Dawson Crece’, a finales de la década de los 90s se vio obligado a vender objetos de su colección privada para costear su lucha contra la enfermedad. La subasta, celebrada el pasado sábado, conmovió a todos sus fans y el actor logró recaudar 47 mil dólares, que destinará a su tratamiento contra el cáncer.

#3 Pixmac *
Con eso no le dejan ni sentarse en la sala de espera para tratamientos de quimioterapia.
#4 Khanbaliq
Pues vaya pringao, si aquí con un seguro de 40 euros al mes ya te cubre todo.

Que si, que lo he leido aqui, que no es mentira.
sotillo #6 sotillo
#4 Desde 19,90 sin copagos, que lo dicen en la tele y publicidad sin engaño, que también lo anuncian en la tele
placeres #5 placeres
Esta noticia es extraña, el como actor tiene acceso a uno de los mejores seguros disponibles en USA varios tier por encima de lo que ofrece nuestra seguridad social.

Algo me dice que está buscando un tratamiento alternativo que no cubre ningún seguro.

Recordemos que fue de los que públicamente huyeron a la libre Texas porque allí no estaba el estado opresor y allí su esposa podía hacer sus charlas/negocios anti vacunas y anticientificos
sotillo #7 sotillo
#5 Tienes un buen seguro y luego por cosas de la vida dejas de tenerlo
#8 crissis
Ya está preparando la secuela de la serie, se llamará "La frente de Dawson crece".
keiko_san #9 keiko_san
Y por esto, queridos niños, la sanidad debe ser pública
NoPracticante #2 NoPracticante
No creo que sea suficiente.
