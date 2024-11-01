James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con objetos de ‘Dawson Crece’ para costear su lucha contra el cáncer

James Van Der Beek que alcanzó la fama a nivel mundial a los 20 años tras aparecer en la exitosa serie juvenil , ‘Dawson Crece’, a finales de la década de los 90s se vio obligado a vender objetos de su colección privada para costear su lucha contra la enfermedad. La subasta, celebrada el pasado sábado, conmovió a todos sus fans y el actor logró recaudar 47 mil dólares, que destinará a su tratamiento contra el cáncer.
| etiquetas: james van der beek , dawson crece
Que si, que lo he leido aqui, que no es mentira.
Algo me dice que está buscando un tratamiento alternativo que no cubre ningún seguro.
Recordemos que fue de los que públicamente huyeron a la libre Texas porque allí no estaba el estado opresor y allí su esposa podía hacer sus charlas/negocios anti vacunas y anticientificos