James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con objetos de ‘Dawson Crece’ para costear su lucha contra el cáncer

James Van Der Beek que alcanzó la fama a nivel mundial a los 20 años tras aparecer en la exitosa serie juvenil , ‘Dawson Crece’, a finales de la década de los 90s se vio obligado a vender objetos de su colección privada para costear su lucha contra la enfermedad. La subasta, celebrada el pasado sábado, conmovió a todos sus fans y el actor logró recaudar 47 mil dólares, que destinará a su tratamiento contra el cáncer.