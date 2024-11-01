Izquierda Unida - Movimiento Sumar defiende la soberanía alimentaria para "garantizar un campo aragonés con futuro"

Izquierda Unida - Movimiento Sumar ha presentado un nuevo modelo de soberanía alimentaria con el que sitúa en el centro a la clase trabajadora del campo, la agricultura familiar y social y el derecho colectivo a producir y consumir alimentos a precios justos. La coalición ha defendido que el problema del sector agrario "no es una crisis de producción, sino el resultado de un modelo económico que expulsa a pequeñas y medianas explotaciones para favorecer a fondos de inversión y grandes corporaciones agroindustriales".