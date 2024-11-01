edición general
Izquierda Unida - Movimiento Sumar defiende la soberanía alimentaria para "garantizar un campo aragonés con futuro"

Izquierda Unida - Movimiento Sumar ha presentado un nuevo modelo de soberanía alimentaria con el que sitúa en el centro a la clase trabajadora del campo, la agricultura familiar y social y el derecho colectivo a producir y consumir alimentos a precios justos. La coalición ha defendido que el problema del sector agrario "no es una crisis de producción, sino el resultado de un modelo económico que expulsa a pequeñas y medianas explotaciones para favorecer a fondos de inversión y grandes corporaciones agroindustriales".

3 comentarios
aupaatu
Izquierda Unida y bis de lo mismo prosiguen con su campaña de restar y desunir a la izquierda para que todo quede en casa por muchos textos que redacten sin el resto de la izquierda se seguirán quedando en un cajón
Apotropeo
Es tan sencillo como ir a europa, y que lo metan en la " seguridad alimentaria"; que también está en la agenda 2030
tierramar
En un contexto de movilizaciones agrarias, los candidatos a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Álvaro Sanz y Toño Romé, han señalado desde Zuera que "las explotaciones familiares sufren la presión de oligopolios de compra y venta y de acuerdos comerciales que hunden los precios en origen, mientras las familias consumidoras pagan incrementos de hasta un 450%". Ambos han reivindicado la agricultura social como "eje vertebrador del territorio, clave para fijar población, crear…   » ver todo el comentario
