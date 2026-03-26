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La izquierda que gusta a los fondos buitre

Hay una izquierda que dice combatir a los “poderosos”, pero que hace las delicias de los llamados fondos buitre mediante sus políticas. Es esa izquierda que dice que no hay que construir para que bajen los precios de la vivienda en España, pese a que cada vez más informes hablan de la relación entre escasez de oferta y subida de precios. Es la que ha hecho del intervencionismo en el mercado del alquiler prácticamente su única bandera. Son quienes afirman ir contra los especuladores, obviando que sus medidas también perjudican a familias humilde

| etiquetas: izquierda , fondos buitre , vivienda
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5 comentarios
2 1 1 K 18 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Hay una izquierda que no ha gobernado en solitario jamas que se le exige lo que a los que si han gobernado nunca se les exigio pudiendolo hacer.
Eso contando que el psoe sea izquierda , porque a nada que se quiere ir un poco a la izquierda hay que torcerles el brazo.
Pero se vota lo que se vota y se seguira haciendo , supongo que cuando llegue la ultra derecha se les llamara derecha moderada o tradicional o incluso centro. xD
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
¿La misma izquierda que quiere prohibir la especulación con la vivienda "gusta a los fondos buitre"? Menuda basura de artículo.
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alfre2 #2 alfre2
Estamos a tres telediarios de ver a Perrosanxe paseando por la calle, señalando a diestra y siniestra y entonando aquello de “exprópiese!”, expulsando a comerciantes y fariseos del Templo y haciendo cumplir las Escrituras.
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spacos #3 spacos
El pudriero del Pais... Decir que la solución es construir mas es no recordar el pasado. Soluciones mas realistas: Limites al precio de los alquileres, prohibición de especulación, prohibición de fondos buitres, etc. Eso no lo diran no...
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Skiner #5 Skiner
#3 No seas cándido como van a ir en contra de los amos que son los fondos. :troll:
Cuanto más se contruye sin frenos más compran los fondos.
Negocio perfecto.
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menéame