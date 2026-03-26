La izquierda que gusta a los fondos buitre

Hay una izquierda que dice combatir a los “poderosos”, pero que hace las delicias de los llamados fondos buitre mediante sus políticas. Es esa izquierda que dice que no hay que construir para que bajen los precios de la vivienda en España, pese a que cada vez más informes hablan de la relación entre escasez de oferta y subida de precios. Es la que ha hecho del intervencionismo en el mercado del alquiler prácticamente su única bandera. Son quienes afirman ir contra los especuladores, obviando que sus medidas también perjudican a familias humilde
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Eso contando que el psoe sea izquierda , porque a nada que se quiere ir un poco a la izquierda hay que torcerles el brazo.
Pero se vota lo que se vota y se seguira haciendo , supongo que cuando llegue la ultra derecha se les llamara derecha moderada o tradicional o incluso centro.
Cuanto más se contruye sin frenos más compran los fondos.
Negocio perfecto.