La izquierda del Congreso arropa a la exedil de Móstoles en su denuncia mientras el PP guarda silencio

PSOE y Sumar han cerrado filas en apoyo a la querella presentada por la exedil de Móstoles ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la localidad contra el alcalde, el popular Manuel Bautista, y contra el propio PP por presunto acoso sexual y laboral. La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser “una encubridora de abusadores sexuales”.

Meneador_Compulsivo
De paso le mandaron un fuerte abrazo a las compañeras de Salazar, Tomé, González, Izquierdo, etc.
concentrado
Falso, el PP no guarda silencio. El PP está hablando donde tiene que hablar en estos casos: en los tribunales para asegurarse en qué juzgado cae la causa.
Almirantecaraculo
A ver ese feminismo de derechas que yo lo vea?
josde
#1 Pero existió alguna vez, solo les sirve para incordiar y dar la nota.
Ludovicio
#3 #1 Feminismo de derechas, igual que democracia de derechas, son terminos totalmente contradictorios.

Es la derecha apuntandose el tanto de cosas por las cuales hubo que luchar contra ellos para alcanzar.
