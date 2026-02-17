La izquierda del Congreso arropa a la exedil de Móstoles en su denuncia mientras el PP guarda silencio

PSOE y Sumar han cerrado filas en apoyo a la querella presentada por la exedil de Móstoles ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la localidad contra el alcalde, el popular Manuel Bautista, y contra el propio PP por presunto acoso sexual y laboral. La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser “una encubridora de abusadores sexuales”.