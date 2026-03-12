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Iván Rodríguez, 42 años y ganadero en Salas: "Con el cártel de la leche nos robaron; mi padre no pudo ver ganada la demanda, pero yo sí lo lograré"

Iván Rodríguez, 42 años y ganadero en Salas: "Con el cártel de la leche nos robaron; mi padre no pudo ver ganada la demanda, pero yo sí lo lograré"

El profesional asturiano es uno de los 1.500 que han presentado demanda en la región contra los precios pactados entre 2000 y 2013: 'Si alguien lo hizo mal con el sector fue la industria, no nosotros'

| etiquetas: leche , cartel , mafia , ganadería
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