Iván Ferreiro: "La ruptura con un amigo es una herida mucho más profunda que la pérdida de una pareja"

Iván Ferreiro (Nigrán, 1970) luce jovial, sonriente y luminoso. Su discurso es abierto y nada categórico: no se da importancia a sí mismo y lo relativiza todo, incluso las rupturas sentimentales y los males del desamor. Cinco discos de estudio con Los Piratas, unos cuantos más en solitario y un puñado de himnos generacionales lo han convertido en uno de los iconos del pop español. Una fructífera trayectoria de 35 años que celebrará con la gira Hoy x Ayer, donde previsiblemente sonarán canciones como Años 80, El equilibrio es imposible, Turnedo,