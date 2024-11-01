edición general
Iván Ferreiro: "La ruptura con un amigo es una herida mucho más profunda que la pérdida de una pareja"

Iván Ferreiro (Nigrán, 1970) luce jovial, sonriente y luminoso. Su discurso es abierto y nada categórico: no se da importancia a sí mismo y lo relativiza todo, incluso las rupturas sentimentales y los males del desamor. Cinco discos de estudio con Los Piratas, unos cuantos más en solitario y un puñado de himnos generacionales lo han convertido en uno de los iconos del pop español. Una fructífera trayectoria de 35 años que celebrará con la gira Hoy x Ayer, donde previsiblemente sonarán canciones como Años 80, El equilibrio es imposible, Turnedo,

Ya. Eso solamente si tu pareja no es tu amigo/a.
El problema de una ruptura con un amigo es que suele ser porque te ha traicionado, y eso duele más , porque no son unos cuernos de chivo, es una traición a una confianza de amistad, es mucho peor.
