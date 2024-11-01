Iván Cepeda, candidato de la izquierda en Colombia: "Trump no es un lunático, tiene una estrategia neofascista"

El candidato de la izquierda en Colombia para suceder al presidente Gustavo Petro denuncia la agresión ilegal de EEUU a Venezuela y alerta del peligro del trumpismo: “Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente, precisamente porque son muy graves”
Hay gente que no lo cree posible y otros que esperan que ocurra pero intentan blanquearlo con comentarios equidistantes o blanqueadores: "polarizados", "llamáis nazi a cualquiera", etc.
Cualquier persona que sepa Historia y que no sea un analfabeto funcional es capaz de verlo, ahora y en 2016. Y los medios blanqueando, no sea cosa que se vaya a destapar que EEUU es un Imperio Fascista.
Lo que tiene detras es una camarilla de auténticos fascistas que no tienen un pelo de tonto y le doran la píldora mientras cumplen su agenda fascista.