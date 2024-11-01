edición general
11 meneos
12 clics
Iván Cepeda, candidato de la izquierda en Colombia: "Trump no es un lunático, tiene una estrategia neofascista"

Iván Cepeda, candidato de la izquierda en Colombia: "Trump no es un lunático, tiene una estrategia neofascista"

El candidato de la izquierda en Colombia para suceder al presidente Gustavo Petro denuncia la agresión ilegal de EEUU a Venezuela y alerta del peligro del trumpismo: “Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente, precisamente porque son muy graves”

| etiquetas: ivan cepeda , trump , venezuela , colombia , maduro , chavismo , petro
9 2 0 K 92 politica
6 comentarios
9 2 0 K 92 politica
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
“Cuando surgió el nazismo, nadie creía que iba a ser lo que fue. Las peores cosas ocurren con la incredulidad de la gente, precisamente porque son muy graves” .

Hay gente que no lo cree posible y otros que esperan que ocurra pero intentan blanquearlo con comentarios equidistantes o blanqueadores: "polarizados", "llamáis nazi a cualquiera", etc.
4 K 53
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Asesorado por Bannon, que asesoró a Vox y que también anda con el tema Epstein por ahí…
1 K 29
Supercinexin #4 Supercinexin
Pero los medios occidentales te quieren contar que es sólo un pequeño contratiempo en la gloria eterna del Mundo Libre, un Presidente un poquitillo pejiguero, un pelín excéntrico. Para nada un fascista, no.

Cualquier persona que sepa Historia y que no sea un analfabeto funcional es capaz de verlo, ahora y en 2016. Y los medios blanqueando, no sea cosa que se vaya a destapar que EEUU es un Imperio Fascista.
1 K 26
pip #5 pip
Pues leída la entrevista, este señor parece una persona culta y un político bien centrado.
2 K 24
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
Iván, ¿y qué tal si dejamos de ponerle prefijos, sufijos, apellidos, adjetivos al fascismo? que luego la gente joven se cree que es una novedad y se apunta... nada más viejo que el fascismo, compañero, deja de decir "neo-fascismo", por favor!! gracias! (¿POR QUÉ? tú has visto a un fascista llamar a los gobiernos de izquierda de América Latina "neo-comunistas"... a que no? a que los llama comunistas a secas? pues con el fascismo, lo mismo!)
0 K 19
#6 PerritaPiloto
Vamos a ver, Trump si es un lunático con problemas cognitivos. El tema es que lleva tanto tiempo siendo un cínico narcisista rodeado de gente que le da la razón que no está claro en qué momento se le ha ido del todo la olla.

Lo que tiene detras es una camarilla de auténticos fascistas que no tienen un pelo de tonto y le doran la píldora mientras cumplen su agenda fascista.
0 K 8

menéame