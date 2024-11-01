El IVA, la verdadera herramienta multiusos de Suiza

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) conocen tasas del IVA mucho más elevadas. Una de las razones es que la UE fija un tipo mínimo del 15%. El promedio de los países comunitarios se sitúa en torno al 22%. El índice más bajo de la UE lo registra Luxemburgo (16%), seguido de Malta (18%), Alemania y Chipre (19%). Los tipos más altos de Europa corresponden a Croacia y los países escandinavos con el 25%. A la cabeza se encuentra Hungría con un IVA del 27%.
Cabe recordar que lo teníamos al 16. Zapatero lo subió al 18 y, tras quejarse mucho por ello, Rajoy lo subió al 21.
También te digo, si lo bajamos al 1% no ves un precio bajar salvo alguno que esté regulado.
Ni lo dudes.
Que, oye, por mi bien que bajemos iba pongamos los impuestos ahí.